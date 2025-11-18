Háború :: 2025. november 18. 10:24 ::

Orosz lap: az ukrán titkosszolgálat végezni akart Putyin egyik bizalmasával

Több orosz lap is beszámolt a napokban arról, hogy az orosz FSZB leleplezett egy Ukrajnához köthető szabotőrcsoportot, akik egy „magas rangú orosz tisztviselővel” akartak végezni Moszkvában. Az MK.ru orosz hírportál arról értesült: a célpont Szergej Sojgu, az orosz nemzetbiztonsági tanács elnöke lett volna - írja a Portfólió.

A múlt héten több orosz hírportál lehozta az orosz szövetségi biztonsági szolgálat, az FSZB jelentését, melyben azt állították, hogy egy „magas rangú tisztviselőt” meg akartak gyilkolni ukrán titkosügynökök Moszkvában, egy temetőben. Az FSZB a célpont nevét nem tette közzé, jelentésükből eleinte azt lehetett sejteni, hogy az FSZB egyik vezetőjéről van szó.

Az MK.ru ma rövid vezető anyagot tett közzé, melyben azt állítják: az ukrán titkosszolgálatok célpontja nem volt más, mint maga Szergej Sojgu, az orosz Nemzetbiztonsági Tanács elnöke, korábbi védelmi miniszter, Vlagyimir Putyin bizalmasa.

Még mindig nem tudni biztosan, pontosan mennyire jártak közel az ukrán titkosszolgálatok a célpont likvidálásához, orosz forrásból csak annyit lehet tudni, hogy találtak egy megfigyelőeszközt közel a célpont rokonának sírjához, és két férfit őrizetbe vettek.

Az FSZB állításaira semmilyen bizonyítékot nem hozott fel, de jellemző, hogy titkosszolgálati szervezetek még békés, demokratikus országokban sem mutatják be bizalmas, belső elhárítási akcióikról készült nyomozati anyagukat.