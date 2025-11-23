Háború, Külföld :: 2025. november 23. 15:43 ::

Genfben tanácskozik a kijevi zongorista a szövetségeseivel

Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről - közölték vasárnap ukrán tisztségviselők.

Az ukrán küldöttség vezetője, Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök a közösségi médiában közölte, hogy megtartották első találkozójukat az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóival. A szövetségesek kiállnak Kijev mellett, hogy módosítsák a tervet, amelyet Moszkva számára kedvezőnek tartanak.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter várhatóan Dan Driscoll-lal, a Pentagonnak a szárazföldi hadsereg ügyeiben illetékes vezetőjével és Donald Trump elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal együtt csatlakozik a tárgyalásokhoz. "A következő találkozó az amerikai delegációval lesz. Nagyon konstruktív hangulatban vagyunk" - mondta Jermak. "Továbbra is együtt dolgozunk az Ukrajna számára tartós és igazságos béke elérése érdekében".

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy várja a tárgyalások eredményét. "Mindannyiunknak szükségünk van egy pozitív eredményre" - mondta. "Az ukrán és az amerikai küldöttség, valamint európai partnereink küldöttsége szoros kapcsolatban áll egymással, és nagyon remélem, hogy lesz eredmény. Meg kell állítani a vérontást, és garantálni kell, hogy a háború ne törjön ki újra" - írta vasárnap a Telegramon.

Zelenszkij kijelentette, hogy szigorú választás előtt állhat: vagy kiáll országa szuverén jogaiért, vagy megőrzi az Egyesült Államok támogatását, amelyre szüksége van.

A terv számos olyan orosz követelést elfogad, amelyet Zelenszkij több tucatszor kategorikusan elutasított, többek között a nagy területek feladását. Az ukrán vezető megfogadta, hogy népe "mindig meg fogja védeni" hazáját.

A vasárnapi tárgyalások előtt Alice Rufo, Franciaország védelmi minisztériumának miniszterhelyettese a France Info televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a tárgyalások fő témái között vannak a tervben szereplő, az ukrán hadseregre vonatkozó korlátozások, amelyeket ő "a szuverenitás korlátozásának" nevezett.

"Ukrajnának képesnek kell lennie megvédeni magát" - mondta.

Trump szombaton a Fehér Ház előtt újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az amerikai javaslat nem az ő "végső ajánlata.". "Békét szeretnék elérni. Ennek már régen meg kellett volna történnie. Az ukrán-orosz háborúnak soha nem lett volna szabad kitörnie" - mondta. "Így vagy úgy, de véget kell vetnünk neki".

Az elnök nem magyarázta el, hogy mit ért azon, hogy a terv nem végleges ajánlat, és a Fehér Ház sem reagált a pontosítás iránti kérésre - írta az AP amerikai hírügynökség.

(MTI)