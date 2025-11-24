Háború :: 2025. november 24. 11:37 ::

Nyilvánosságra került "Európa" béketerve - kár, hogy senkit sem érdekel

November 20-án mutatta be az Egyesült Államok vezetése azt a 28 pontos béketervet, amely véglegesen véget vetne Oroszország ukrajnai inváziójának, jelentős engedményeket követelne meg Volodimir Zelenszkij kormányától, ugyanakkor biztonsági garanciákat is tartalmaz Kijev számára.



Ukrajna és európai szövetségesei nem szeretnék, ha Kijevnek olyan területekről kellene lemondania, amelyeket ellenőrzése alatt tart, és szerintük csak tűzszünetet követően lehet területi kérdésekről tárgyalni. Az ellenjavaslatot Európa E3-as hatalmai, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország fogalmazták meg, és az amerikai tervet veszi alapul, de pontról pontra áttekinti azt, javaslatokat téve a változtatásokra.

Az ellenjavaslat nem korlátozná annyira az ukrán hadsereg méretét, és Oroszországot ugyan visszaengedné a világkereskedelembe, de csak fokozatosan, amennyiben betartaná a megállapodást.

Az alábbiakban olvasható az Egyesült Államok 28 pontos ukrajnai béketervének európai ellenjavaslata, amelyet a Reuters tett közzé , és az Index szemlézett:

1. Ukrajna szuverenitásának megerősítése.

2. Oroszország, Ukrajna és a NATO között teljes és átfogó meg nem támadási megállapodás jön létre. Az elmúlt 30 év összes kétértelműségét feloldják.

(Az amerikai terv 3. pontját törölték. A Reuters által megtekintett tervezetben ez állt: „Elvárás, hogy Oroszország ne támadja meg szomszédjait, és a NATO ne bővüljön tovább.”)

4. A békeszerződés aláírását követően Oroszország és a NATO között párbeszéd indul, amelynek célja az összes biztonsági kérdés megoldása és a feszültségcsökkentő környezet megteremtése a globális biztonság garantálása, valamint a kapcsolódási lehetőségek és a jövőbeli gazdasági lehetőségek bővítése érdekében.

5. Ukrajna biztonsági garanciákat kap.

6. Ukrajna haderejének létszáma békeidőben maximum 800 ezer fős lehet.

7. Ukrajna NATO-ba való belépése a NATO-tagok konszenzusától függ – amely jelenleg nincs meg.

8. A NATO vállalja, hogy békeidőben nem állomásoztatja csapatait Ukrajnában.

9. A NATO harci repülőgépei Lengyelországban lesznek állomásoztatva.

10. Az Egyesült Államok az 5. cikkelyt tükröző garanciát vállal.

a. Az Egyesült Államok kompenzációt kap a garanciaért.

b. Ha Ukrajna megtámadja Oroszországot, elveszíti a garanciát.

c. Ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, a határozott, összehangolt katonai válasz mellett minden globális szankciót visszaállítanak, és visszavonják az új területek elismerését, valamint az e megállapodásból származó minden egyéb előnyt.

11. Ukrajna jogosult az EU-tagságra, és rövid távú kedvezményes piaci hozzáférést kap Európához, amíg ezt értékelik.

12. Újjáépítési csomag Ukrajna számára, amely többek között a következőket tartalmazza:

a. Ukrajna Fejlesztési Alap létrehozása a gyorsan növekvő iparágakba, többek között a technológiába, az adatközpontokba és a mesterséges intelligencia fejlesztésébe történő befektetés céljából.

b. Az Egyesült Államok partnerségre lép Ukrajnával az ukrán gázinfrastruktúra, beleértve a gázvezetékeket és tároló létesítményeket, közös helyreállítása, fejlesztése, modernizálása és üzemeltetése érdekében.

c. Közös erőfeszítés a háború által érintett területek újjáépítésére, a városok és lakóterületek helyreállítására, újjáépítésére és modernizálására.

d. Infrastruktúrafejlesztés.

e. Ásványi és természeti erőforrások kitermelése.

f. A Világbank egy speciális csomagot fog kidolgozni e törekvések finanszírozásához.

13. Oroszország fokozatos reintegrációja a globális gazdaságba

a. A szankciók enyhítéséről fokozatosan pontról pontra tárgyalnak és állapodnak meg.

b. Az Egyesült Államok hosszú távú gazdasági együttműködési megállapodást köt az energia, a természeti erőforrások, az infrastruktúra, a mesterséges intelligencia, az adatközpontok, a ritkaföldfémek, az Északi-sarkvidéken végzett közös projektek, valamint egyéb, kölcsönösen előnyös vállalati lehetőségek területén történő közös fejlesztés érdekében.

c. Oroszországot visszahívják a G8-ba.

14. Ukrajnát teljes mértékben újjáépítik és pénzügyileg kártalanítják, többek között az orosz szuverén eszközökből, amelyek addig befagyasztva maradnak, amíg Oroszország nem téríti meg Ukrajnának a károkat.

15. Az Egyesült Államok, Ukrajna, Oroszország és az európaiak részvételével közös biztonsági munkacsoportot hoznak létre a megállapodás valamennyi rendelkezésének előmozdítása és végrehajtása érdekében.

16. Oroszország törvénybe iktatja meg nem támadási politikáját Európával és Ukrajnával szemben.

17. Az Egyesült Államok és Oroszország megállapodnak a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és ellenőrzéséről szóló szerződések, többek között a Fair Start szerződés meghosszabbításáról.

18. Ukrajna továbbra is nukleáris fegyvermentes állam marad.

19. A zaporizzsjai atomerőművet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelete alatt újraindítják, és a termelt energiát 50-50 arányban osztják meg Oroszország és Ukrajna között.

20. Ukrajna elfogadja az EU vallási toleranciára és a nyelvi kisebbségek védelmére vonatkozó szabályait.

21. Területek: Ukrajna kötelezi magát, hogy nem katonai eszközökkel szándékozik visszaszerezni megszállt szuverén területeit. A területcseréről szóló tárgyalások a kontaktvonalról indulnak.

22. A jövőbeli területi megállapodások elfogadását követően mind Oroszország, mind Ukrajna vállalja, hogy nem változtatja meg ezeket a megállapodásokat erőszakkal. E kötelezettség megsértése esetén a biztonsági garanciák nem alkalmazandók.

23. Oroszország nem akadályozza Ukrajnát a Dnyeper folyó kereskedelmi célú használatában, és megállapodások születnek a gabona szállításának szabad áramlásáról a Fekete-tengeren.

24. Humanitárius bizottságot hoznak létre a nyitott kérdések megoldására:

a. Az összes fennmaradó foglyot és holttestet „mindenki mindenkiért” elv alapján cserélik ki.

b. Az összes civil foglyot és túszot, beleértve a gyermekeket is, visszaadják.

c. Családegyesítési programot indítanak.

d. Intézkedéseket hoznak a konfliktus áldozatainak szenvedéseinek enyhítésére.

25. Ukrajna a békeszerződés aláírását követően a lehető leghamarabb választásokat tart.

26. Intézkedéseket hoznak a konfliktus áldozatainak szenvedéseinek enyhítésére.

27. Ez a megállapodás jogilag kötelező érvényű. Végrehajtását a Donald J. Trump elnök által vezetett Béke Tanács fogja ellenőrizni és garantálni. A megállapodás megsértése szankciókat von maga után.

28. Miután minden fél elfogadta ezt a memorandumot, a fegyverszünet azonnal hatályba lép, amint mindkét fél visszavonul a megállapodás végrehajtásának megkezdéséhez megállapodott pontokra. A fegyverszünet feltételeit, beleértve a felügyeletet is, mindkét fél az Egyesült Államok felügyelete alatt állapítja meg.

Fontosabb különbségek

Mint ismert, az európai béketerv az amerikai javaslaton alapul, alább a fontosabb különségek: