Háború, Külföld :: 2025. november 30. 10:53 ::

Kazahsztán tiltakozott a Kaszpi-tengeri Csővezetéket ért ukrán dróntámadás miatt

A kazah hatóságok bírálták Ukrajnát amiatt, hogy szombaton ukrán dróntámadás érte a Kaszpi-tengeri Csővezetéket, amelyen keresztül a világ olajtermelésének több mint egy százaléka halad át.

A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) korábban közölte, hogy a fekete-tengeri terminál mólója jelentős károkat szenvedett egy ukrán haditengerészeti drón támadásában, ezért a működést felfüggesztették.

Ajbek Szmadijarov kazah külügyi szóvivő egy nyilatkozatban azt írta: országa tiltakozást nyújt be "(az oroszországi) Novoroszijszk kikötőjének vizein található nemzetközi kaszpi-tengeri olajvezeték kritikus infrastruktúrája ellen elkövetett újabb szándékos támadás miatt".

"Ez az incidens már a harmadik agresszió egy olyan polgári célpont ellen, amelynek működését a nemzetközi jog normái szavatolják" - figyelmeztetett a kazah külügyi tárca.

(MTI)