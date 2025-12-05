Háború :: 2025. december 5. 18:29 ::

Svédország fokozatosan leépíti a harmadik világbeli országok támogatásait, hogy Zelenszkijéknek több jusson

Svédország a következő években csökkenti öt ország számára nyújtott fejlesztési támogatását, és a felszabaduló forrásokat Ukrajna támogatásának növelésére fordítja - közölte a skandináv ország kormánya pénteken.

Svédország a következő években fokozatosan leépíti a támogatásokat Zimbabwe, Tanzánia, Mozambik, Libéria és Bolívia esetében - jelentette be Benjamin Dousa nemzetközi fejlesztési, együttműködési és külkereskedelmi miniszter. "Ukrajna Svédország számára külpolitikai és segélyezési szempontból is prioritást élvez, ezért a kormány 2026-ban legalább 10 milliárd svéd koronára (348 milliárd forintra) emeli az országnak nyújtott támogatást" - mondta Dousa. "Nincs titkos pénznyomda, amelyből korlátlanul lehetne fedezni a segélyeket - a pénznek valahonnan jönnie kell" - mutatott rá.

A kormány az intézkedésekkel a következő két évben több mint 2 milliárd svéd koronát tervez felszabadítani, amelyet Ukrajna támogatására csoportosíthatnak át, például az ország energiainfrastruktúrájának újjáépítésére.

Dousa hozzátette: Svédország a jelenlegi kormány 2022-es hivatalba lépése óta már több mint tíz ország esetében csökkentette a fejlesztési támogatást, köztük Burkina Fasóban és Maliban. Az ország az elmúlt három évben évi 56 milliárd svéd koronát (mintegy kétezer milliárd forintot) fordított segélyezésre, a kormány ezt az összeget 2026 és 2028 között 53 milliárd koronára mérsékli, és a kiadásokat úgy alakítja át, hogy a bevándorlással és a migránsok hazatelepítésével kapcsolatos költségeket is fedezzék.

(MTI)