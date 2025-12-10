Háború :: 2025. december 10. 18:58 ::

Cseh elnök: már csak azért is támogatnunk kell Ukrajnát, hogy a háború után részt vehessünk az újjáépítésben

Csehországnak továbbra is támogatnia kellene Ukrajnát, mégpedig nemcsak ideológia, hanem gyakorlati okok miatt is - jelentette ki Petr Pavel cseh államfő szerdán az észak-csehországi Liberecben, helyi politikusokkal és tisztviselőkkel találkozva.

Petr Pavel úgy vélte: Ukrajna támogatásának megszüntetésével megtörténhetne, hogy a csehek elzárnák magukat az elől, hogy a háború befejezése után részt vegyenek Ukrajna újjáépítésében.

Ukrajna támogatásának átértékeléséről az új kormánykoalíció képviselői beszélnek. Tomio Okamura, a képviselőház új elnöke a napokban újságírók előtt megerősítette: az általa vezetett Szabadság és Közvetlen Demokrácia azt szorgalmazza, hogy fejeződjön be bármiféle cseh pénzek küldése Ukrajnába, s megszüntetnék a cseh kezdeményezésre folyó lőszerbeszerzést is az ukránok számára.

"Ha eltekintenék a szolidaritástól, az elvek és értékek védelmétől, s csak gyakorlati szempontból nézném a dolgot, Ukrajna támogatásának megszakítása így sem mutatna értelmet. Ezzel ugyanis bezárnánk magunk előtt azt az ajtót az Ukrajna felújításában való részvételünk előtt, ami előbb vagy utóbb, de mégiscsak eljön" - fejtette ki a köztársasági elnök, aki korábban is rendszeresen kiállt Ukrajna mellett, és elítélte az Oroszország indította háborút.

"Még azoknak is, akik nem érzik úgy, hogy segítenünk kell a megtámadott országnak, meg kellene érteniük, hogy Ukrajna biztonságának támogatása a mi biztonságunkat is növeli, s ráadásul a jövőben fontos gazdasági lehetőségekkel is kecsegtet" - mondta Petr Pavel szerdán Liberecben. "Ezekre a dolgokra is gondolnunk kell" - tette hozzá az elnök.

