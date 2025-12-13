Háború, Külföld :: 2025. december 13. 22:59 ::

Németország katonákat küld Lengyelország keleti határára

Németország katonákat küld Lengyelország keleti, Belarusszal és Oroszország kalinyingrádi exklávéjával közös határának megerősítésére – írta a Politico.

Deutsche Welle a német védelmi minisztériumra hivatkozva arról számolt be, hogy 2026 áprilisától több tucat katona csatlakozik a lengyelországi Keleti Pajzs misszióhoz, ami az eredeti tervek szerint 2027 végéig tart.

A jelentésben idézett minisztériumi szóvivő szerint a német csapatok elsősorban mérnöki munkákra fognak összpontosítani. Ez alapvetően állások kiépítését, árkok ásását, szögesdrót lefektetését és páncéltörő akadályok építését fogja jelenteni. A Keleti Pajzs egy 2,3 milliárd eurós program, amit Varsó jelentette be tavaly, hogy megerősítse a védelmet Lengyelország keleti határa mentén.

(Telex)