Orosz vezérkari főnök: több mint 300 települést foglalt el idén az orosz hadsereg

Több mint 300 települést és több mint 6300 négyzetkilométernyi területet foglalt el 2025-ben az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban - jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnök csütörtökön Moszkvában az orosz fővárosban akkreditált külföldi katonai attasék előtt.

A tábornok elmondta, hogy az orosz Központ csapatcsoportosítás a donyecki régióban 81 települést vont az ellenőrzése alá, köztük olyan nagyobb városokat, mint Dzerzsinszk (ukrán nevén: Toreck) és Krasznoarmejszk (Pokrovszk), valamint Dimitrov (Mirnohrad) mintegy felét.

"Krasznoarmejszk felszabadításakor a rohamcsapatok a lakótelepeken mélyen behatoltak az ellenség védelmi vonalába, elválasztva őket egymástól és blokkolva az ellenséges alakulatokat a támaszpontjaikon. A felszabadítás utolsó szakaszában egy nap alatt több mint 900 épület került ellenőrzés alá egyszerre több körzetben" - hangoztatta.

Geraszimov szerint ezen frontszakaszon az ukrán fél az év eleje óta több mint 225 ezer katonát, 242 harckocsit, több mint 2200 páncélozott harcjárművet, 46 rakétavetőt és mintegy 3600 löveget és aknavetőt veszített.

A Dél csoport Sziverszk és Csasziv Jar bevétele után elfoglalta Kosztyantinivka több mint felét, az Észak pedig Szumi megyében, amelyet az ukrán hadsereg korábban az orosz Kurszk megye határmenti területeinek támadására használt, 18 települést foglalt el, míg Harkov megyében befejezte Vovcsanszk és további kilenc település "felszabadítását", tovább bővítve a biztonsági övezetet.

A beszámoló szerint a Nyugat csapatcsoportosítás alegységei utcai harcokat vívnak Liman városában, és folytatják a körülzárt ukrán erők megsemmisítését az Oszkil folyó partján. A Kelet katonái, kezdve Ugledar (Vuhledar) tavaly októberi elfoglalásával, gyakorlatilag szünet nélkül folytatják a támadó műveleteket és tartják a gyors támadási tempót, az év során körülbelül kétezer négyzetkilométernyi területet és 89 települést az ellenőrzésük alá véve. Jelenleg Huljajpole város birtokásáért folynak harcok. A Dnyeper csapatcsoportosítás hét települést "szabadított fel", és elérte Orehiv várost, folytatja a Zaporizzsja felé irányuló támadást, kiterjeszti ellenőrzését a Dnyeper folyó deltájára és biztosítja a zaporizzsjai atomerőmű biztonságát.

Geraszimov úgy vélte: a Nyugat nem mond le arról a céljáról, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra, ami hosszú távú kihívás az ország érdekei számára. Mint mondta, a NATO fenntartja az orosz határok közelében végzett felkészülés léptékét és intenzitását, és növeli a csapatok átcsoportosításának hatékonyságát. Az Európai Unióról a vezérkari főnök azt mondta, hogy a harcok elhúzódásán gondolkodik, hogy kimerítse Oroszországot és átalakítsa a szövetséget.

A tábornok adatokat is közölt, amelyek szerint az elmúlt négy év alatt Ukrajnának nyújtott külföldi finanszírozás meghaladta az 550 milliárd dollárt, amiből több mint 220 milliárdot katonai kiadásokra fordítottak.

Kijelentette, hogy a dezertálás az ukrán hadseregben tömeges jelleget ölt, havonta akár 30 ezer ember is elhagyja önkényesen szolgálati helyét, a mozgósítottak száma viszont havi 28 ezerről 14 ezerre csökkent.

(MTI nyomán)