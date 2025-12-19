Háború, Külföld :: 2025. december 19. 22:36 ::

Nem sok fehérorosz börtönből szabadult politikai fogoly maradt a háborús Ukrajnában

További 109 fehérorosz volt politikai fogoly utazott Ukrajnából Lengyelországba vagy Litvániába - közölték az ukrán hatóságok pénteken, egy héttel azután, hogy Fehéroroszországból Ukrajnába érkezett 114 ember, akit Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök utasítására szabadon engedtek a börtönből.

A Hadifoglyok Ügyeivel Foglalkozó Koordinációs Központ nevű ukrán hivatal jelentése szerint a "humanitárius akciót" a saját logisztikai támogatásukkal és Kijev nemzetközi szövetségeseivel egyeztetve bonyolították le.

A Fehéroroszországban szabadon engedettek között voltak a hazai ellenzék régóta elnyomás alatt élő képviselői, újságírók és közéleti személyiségek - közölte az ukrán hivatal a közösségi médiában.

Varsóban a volt foglyokat családtagok, önkéntesek, újságírók és diplomaták fogadták. A közlemény szerint egyesek közülük úgy döntöttek, hogy Lengyelországban maradnak, míg mások továbbutaznak Litvániába, abba az országba, amely a fehérorosz ellenzékiekből alakult, magát emigráns fehérorosz kormánynak nevező csoport legtöbb tagját befogadta.

A Hadifoglyok Ügyeivel Foglalkozó Koordinációs Központ köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és az európai országoknak "támogatásukért, szolidaritásukért és segítségükért".

December 13-án az Aljakszandr Lukasenka és John Cole amerikai elnöki különmegbízott közötti találkozó után 123 embert engedtek szabadon Fehéroroszországban. Kilencet közülük Litvániába szállítottak, míg 114-en Ukrajnába utaztak.

Az utóbbiak között volt öt ukrán, akiket kémkedés vádjával vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok, valamint Marija Kalesznyikava és Viktar Babarika ellenzéki vezetők, továbbá Marina Zolotova újságíró. Alesz Bjaljacki, a Vjaszna (Tavasz) emberi jogi szervezet alapítója, a Nobel-békedíj 2022. évi kitüntetettje Litvániába utazott.

(MTI)