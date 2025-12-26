Háború :: 2025. december 26. 22:40 ::

Trump: Zelenszkij javaslatai nem érnek semmit, amíg én jóvá nem hagyom azokat

Donald Trump amerikai elnök pénteken a Politicónak nyilatkozva kijelentette, hogy ő a végső döntőbíró minden Ukrajna és Oroszország közötti békemegállapodás ügyében. Hangsúlyozta: Volodimir Zelenszkij javaslatai addig nem érnek semmit, amíg ő azokat jóvá nem hagyja.



Fotó: AFP / Getty Images

Zelenszkij vasárnap Floridában találkozik Trumppal, és egy 20 pontból álló béketervet mutat be, amely demilitarizált övezet létrehozását is tartalmazza. A megbeszélés középpontjában az amerikai biztonsági garanciák, valamint a zaporizzsjai atomerőmű és a Donbasz térségének sorsa áll.

„Addig nincs semmije, amíg én jóvá nem hagyom” – mondta a Politicónak Trump. „Majd meglátjuk, mit hozott.”

Trump visszafogottan reagált az ukrajnai javaslatokra, ugyanakkor jelezte: konstruktív tárgyalásra számít Zelenszkijjel és Putyin orosz elnökkel is, akivel várhatóan hamarosan egyeztet.

Oroszország eddig nem reagált az új ukrán kezdeményezésre, és továbbra is ragaszkodik maximalista területi követeléseihez. Trump ugyanakkor megjegyezte: az orosz gazdaság „rendkívül nehéz helyzetben van”.

Pénteken újságíróknak nyilatkozva Zelenszkij óvatosságra intett, azt mondta, nem tudja megmondani, hogy a találkozó szilárd megállapodáshoz vezet-e, de mindkét fél arra törekszik, hogy „annyit véglegesítsenek, amennyit csak tudnak”. Szerinte az ukrán és amerikai tisztviselők által kidolgozott 20 pontos béketerv „90 százalékban kész van”, azt tervezi, hogy megvitatja Trumppal, hogyan garantálhatják Ukrajna szövetségesei az ország biztonságát a jövőben.

Az amerikai diplomácia által elindított orosz–ukrán béketárgyalások és egyeztetések már jó ideje tartanak. Az eredeti tervek elvárták volna, hogy Ukrajna jelentős területi veszteségeket és más engedményeket adjon, ám ezt az ukránok teljes mértékben elutasították. A legfrissebb hírek szerint Zelenszkij kompromisszumos javaslatokat tett néhány nehéz kérdésben annak érdekében, hogy a tervet végül az oroszok is elfogadják.

Ukrajna legutóbb december első felében küldte el válaszát az Egyesült Államok által kidolgozott legújabb békejavaslatra. Donald Trump amerikai elnök szerdán sajtótájékoztatót tartott a Fehér Házban, ahol többek között arról beszélt, hogy Zelenszkijnek „reálisnak kell lennie” a béketervvel kapcsolatos álláspontját illetően.