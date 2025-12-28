Háború, Külföld :: 2025. december 28. 14:50 ::

Két város és négy község elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a donyecki régióbeli Mirnohrad várost, valamint Rodinszke, Artemivka és Vilne települést, valamint a Zaporizzsja megyei Huljajpole várost és Sztepnohirszk községet az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A két város és a többi település bevételéről szombat este tett jelentést az orosz elnöknek a hadvezetés egy meg nem nevezett vezetési ponton. A tanácskozásról készült felvételeket bemutatták az orosz televíziókban.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, a Harkiv megyei Kupjanszknál pedig megakadályoztak két, a városba való betörést célzó támadási kísérletet Podoli és Necsvolodivka település felől. A tájékoztató szerint mintegy 1240 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, az ukrán hadiipart ellátó energetikai létesítményt, valamint rakétahajtóművek alkatrészeit gyártó és drónösszeszerelő műhelyeket, több lőszer-, anyagi-műszaki és üzemanyagraktárt, egy harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, egy amerikai M198-as vontatott 155 milliméteres tarackot, egy irányított légibombát, továbbá 370 repülőgéptípusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A moszkvai Seremetyjevo és Vnukovo reptéren korlátozták a járatok indítását és fogadását.

Jurij Csernyicsuk, a zaporizzsjai atomerőmű igazgatója a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy a létesítmény alkalmazottai rendszeresen kapnak fenyegetéseket az ukrán oldalról. Azt állította, hogy idővel az erőmű személyzete megtanult erre higgadtan reagálni.

(MTI)