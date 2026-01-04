Háború, Külföld :: 2026. január 4. 21:31 ::

A venezuelai hadsereg támogatásáról biztosította az ország ügyvivő elnökét

A venezuelai hadsereg vasárnap támogatásáról biztosította Delcy Rodríguezt, az ország ügyvivő elnökét.

A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa korábban elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek.

Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszter televízióban közvetített beszédében közölte, hogy a latin-amerikai ország hadserege jóváhagyja a legfelsőbb bíróság döntését, hozzátéve, hogy "gyáva emberrablásnak" minősítik az amerikai műveletet. Mint mondta, az akció során Maduro személyi testőrségének több tagjával is "hidegvérrel" végeztek. Felszólította egyben a venezuelaiakat, hogy a napokban térjenek vissza teendőikhez, őrizzék meg a nyugalmat és a rendet, és "ne engedjenek a fenyegetéseknek és félelemnek, amelyet ránk akarnak erőltetni".



Vladimir Padrino López (fotó: X)

A Maduro kormányzatához hű hadsereg döntő hatalmi tényezőnek számít Venezuelában. A vasárnapi közlés szerint az ország különböző pontjain aktiválják a hadsereg és a rendőrség egységeit, hogy visszaverjék az Egyesült Államok "imperialista agresszióját".

Delcy Rodríguez egyik első állásfoglalásában kijelentette, hogy Maduro "Venezuela egyetlen elnöke". Felszólította Washingtont, hogy haladéktalanul engedje szabadon az elnököt, és hangsúlyozta, hogy kormánya meg fogja védeni Venezuelát és természeti erőforrásait.

Donald Trump amerikai elnök az Atlantic című lapnak adott interjújában arról beszélt, hogy Delcy Rodríguez nagyobb árat is fizethet, mint Maduro, "ha nem teszi azt, ami helyénvaló". Kitért arra is, hogy más országok esetén is lehet amerikai beavatkozás. "Szükségünk van Grönlandra, teljes mértékben" - mondta a Dániához tartozó területre utalva Trump elnök.

Donald Trump előző nap jelentette be, hogy az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását. Az amerikai elnök szerint Delcy Rodríguez együttműködőnek mutatkozott.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap a CBS News amerikai hírtelevíziónak elmondta, hogy az Egyesült Államok alapvetően kész együttműködni a megmaradt venezuelai vezetéssel. "Mindent a tetteik alapján fogunk megítélni, és meglátjuk, mit tesznek" - hangoztatta a tárcavezető. "Amennyiben nem a megfelelő döntéseket hozzák, úgy az Egyesült Államoknak továbbra is számos befolyásolási lehetősége marad" - fűzte hozzá.

Rubio hangsúlyozta, hogy az amerikai külpolitika célja olyan változások véghezvitele Venezuelában, amelyek első sorban az Egyesült Államok érdekét szolgálják. Mint mondta, Maduróval lehetetlen volt megbízható megállapodásokat kötni. Egyben világossá tette azt is, hogy Washington nem számít gyors politikai átmenetre. Méltatta ugyan María Corina Machado ellenzéki politikust, de rávilágított egyben arra is, hogy a venezuelai ellenzék nagy része már nincs jelen az országban, ezért egy demokratikus átrendezéshez képest most elsőbbséget élvez a rövid távú stabilizálás.

(MTI)