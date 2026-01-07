Háború :: 2026. január 7. 08:21 ::

A Szaúd-Arábia vezette nemzetközi koalíció csapásokat mért a jemeni szakadárok állásaira, a szeparatisták vezetője állítólag elmenekült

Légicsapásokat mért a Szaúd-Arábia vezette nemzetközi koalíció Jemenben a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanács (STC) állásaira szerdára virradóra, a koalíció úgy tudja, hogy az STC vezetője elmenekült.

Turki al-Máliki, a koalíció szóvivője azt közölte, a "korlátozott és megelőző jellegű" csapásokat a feszültség csökkentése érdekében hajtották végre a szeparatisták ed-Dáli kormányzóságban található állásai ellen.

Azt is elmondta, hogy Ajdarúsz ez-Zubejdi, az STC vezetője nem indult el Rijádba delegációja tagjaival, ahol a tervek szerint a jemeni kormány és az STC ülne asztalhoz, és jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik.

A szeparatisták bejelentették, elvesztették a kapcsolatot a delegáció azon tagjaival, akik elindultak a szaúdi fővárosba, viszont hozzátették azt is, hogy vezetőjük, Zubejdi Ádenben van, és "a biztonsági és a katonai műveleteket irányítja".

Zubejdit mindeközben a Szaúd-Arábia támogatását élvező nemzetközileg elismert jemeni kormány és az egyébként az Egyesült Arab Emírségek támogatta STC közreműködésével felállított jemeni elnöki tanács is kizárta soraiból árulásért, az ügyészség pedig fegyveres csoportok szervezése, az alkotmány megsértése és civilek ellen végrehajtott gyilkosságok miatt bíróság elé állíttatná.

Az STC december elején rúgta fel a kormánnyal kötött szövetséget, és jelentős területeket vont a saját ellenőrzése alá Jemen déli részén. A szeparatisták régóta az ország déli régiójának elszakadását követelik, céljuk pedig az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása.

Rijád párbeszédet sürgetett a felek között, akik a korábbi tervek szerint szerdán találkoztak volna Rijádban, és bár részvételét előzőleg az STC is jelezte, a koalíció azt közölte, olyan értesülések birtokába jutott, amelyek szerint a szeparatisták a tervezett egyeztetések előestéjén mozgósítottak ed-Dalí térségében.

A kormányzóság egyik tisztségviselője a sajtónak azt mondta, több mint 15 csapást hajtottak végre a régióban.

(MTI)