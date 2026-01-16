Háború :: 2026. január 16. 13:01 ::

Öt települést elfoglalását jelentették be a héten az oroszok

Elfoglalta az orosz hadsereg a donyecki régióbeli Zakitne és a Zaporizzsja megyei Zsovtvene települést az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni és összesen öt települést foglaltak el. A tájékoztatás értelmében a "különleges hadművelet" övezetében csaknem 8700 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel hat harckocsit és 127 egyéb páncélozott harcjárművet, öt sorozatvetőt - köztük egy amerikai HIMARS és egy cseh Vampire típusút -, 31 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 21 rakétáját, három Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 1138 repülőgéptípusú drónt.

A beszámoló szerint az orosz hadsereg egy tömeges és hat csoportos csapást mért a január 10-től 16-ig tartó időszakban ukrán hadiipari üzemekre, katonai célokat szolgáló energetikai, közlekedési, repülőtéri és kikötői infrastruktúrára, lőszer- és üzemanyagraktárokra, drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán katonák és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire.

A tárca szerint e támadásokat válaszul indították az orosz polgári célpontok elleni ukrán "terrortámadásokra".

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)