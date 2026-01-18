Háború, Külföld :: 2026. január 18. 21:18 ::

Donyecki vezető: harminc kilométerre közelítette meg Szlovjanszkot az orosz hadsereg

Harminc kilométerre megközelítették az orosz fegyveres erők Szlovjanszk várost – közölte vasárnap Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Max orosz üzenetküldő szolgáltatáson.

"Zakotnoje (ukránul: Zakitne) felszabadítása után azt látjuk, hogy alegységeink magához Szlavjanszkhoz (Szlovjanszk) közelednek. Már csak körülbelül 30 kilométer van hátra magáig Szlavjanszkig" - írta Pusilin.

Zakitne elfoglalásáról pénteken tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium. A donyecki régióvezető szerint a települést ellenőrzése alá vonva az orosz hadsereg "gyakorlatilag elzárta az ellenség logisztikai útvonalát Artyomovszk (Bahmut) és Szlavjanszk között".

Pusilin szerint az orosz hadsereget szintén már csak 30 kilométer választja el Limantól. Arról is beszámolt, hogy az orosz Kelet csapatcsoportosítás Dnyipropetrovszk megyében folytatja az "ütközőövezet" kiterjesztését.

Az oroszországi Belgorod megyében a helyi operatív törzs szerint megsebesült egy nő, amikor ukrán drón támadta meg a gépkocsiját. A régió légterében vasárnap 36 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisítettek meg.

(MTI)