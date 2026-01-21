Háború :: 2026. január 21. 16:50 ::

Dühöngés Kijevben: a Vöröskereszt misszióvezetője egyformán felelősnek nevezte a háborúért Oroszországot és Ukrajnát

Reggeli állapot szerint Kijevben mintegy négyezer lakóépületben továbbra sincs fűtés, a főváros közel 60 százaléka pedig áram nélkül van - közölte Volodimir Zelenszkij szerdán a Telegramon, miután értekezletet tartott az energia- és hőellátás helyreállításáról.

"Kijev és környéke, valamint Harkiv, Szumi, Csernyihiv megyék és Dnyipro térsége azok a régiók, ahol jelenleg a legnehezebb a helyzet. A javítóbrigádok, a katasztrófavédelem, az energetikai vállalatok és a közműszolgáltatások dolgozói maximális kapacitással dolgoznak. A fővárosi hatóságok jelentései szerint a bevont erők elegendők, de időre van szükség a helyreállításhoz. Nem értek egyet ezzel az értékeléssel. További intézkedésekre és további erőforrások bevonására van szükség" - írta bejegyzésében az elnök.

Zelenszkij közölte, hogy a belügyminisztérium beszámolt a melegedőpontok telepítéséről és működtetéséről, valamint az emberek számára biztosított melegétel kiosztásáról.

Az elnök kiemelte, hogy az energetikai vállalatok és a közműszolgáltató cégek azon dolgozói, akik részt vesznek az orosz csapások következményeinek felszámolásában, 100 százalékos mentességet kapnak a mozgósítás alól.

Artem Nekraszov, az energetikai miniszter első helyettese sajtótájékoztatóján közölte, hogy az orosz erők szerdára virradó éjjel ismét csapást mértek Ukrajna energetikai infrastruktúrájára, aminek következtében négy megye - az odesszai, a dnyipropetrovszki, a harkivi és a zaporizzsjai régió - részben áram nélkül maradt. Kiemelte, hogy mind a négy megyében megkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

Bekérették az ukrán külügyminisztériumba Juan Pedro Schaerert, a Nemzetközi Vöröskereszt ukrajnai misszióvezetőjét, mert egy nyilatkozatában a háborúért egyformán felelősnek nevezte Oroszországot és Ukrajnát. "Ukrajna kizárólag a nemzetközi jog keretein belül jár el, és csak jogszerű katonai célpontokat támad, az ENSZ Alapokmányával összhangban gyakorolva az önvédelemhez való jogát" - szögezte le a tárca. Rámutatott, hogy erkölcstelennek tart minden olyan kísérletet, amellyel az agresszió áldozatának és az agresszornak a cselekedeteit egyenlővé próbálják tenni. Hozzátették, hogy az ilyen megközelítések eltorzítják a valós képet a háborúról.

"Kijev a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságától világosabb állásfoglalást és korrekt nyilvános kommunikációt vár el az Ukrajnában tapasztalható humanitárius szenvedések okairól. Az ukrán fél felszólította a bizottságot: fokozza erőfeszítéseit annak érdekében, hogy akadálytalan hozzáférést kapjon az ukrán hadifoglyokhoz és civilekhez, akiket Oroszország jogellenesen tart fogva" - áll a minisztérium közleményében.

Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője a davosi Világgazdasági Fórumon tartott felszólalásában "visszafogott optimizmussal" jellemezte az Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárásához vezető utak keresésére irányuló jelenlegi erőfeszítéseket. "A legérdekesebb kérdés az: hol tartunk most? Szeretném remélni, hogy mégiscsak egy alapvető megoldás felé haladunk, hogy lezárjuk a második világháború befejezése óta Európa területén a legvéresebb és legszörnyűbb háborút" - hangsúlyozta Budanov. Egyúttal megjegyezte: nem lehet azt állítani, hogy "holnapra garantáltan beköszönt a béke".

"Ha valaki mást mond, az egyértelműen nem igaz, de nagyon sok erőfeszítés történik elsősorban a mi és az Egyesült Államok részéről. Tetszik ez valakinek vagy sem, de ez a folyamat létezik. Valóban létezik, és mi ténylegesen haladunk előre. Hogy a közeljövőben sikerrel járunk-e vagy sem, az nagymértékben Oroszországtól is függ. A visszafogott optimizmus az a kifejezés, amelyet én használnék a helyzet pontos leírására" - fejtette ki Budanov.

(MTI nyomán)