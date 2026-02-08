Háború, Külföld :: 2026. február 8. 18:38 ::

Egy harkivi és egy a szumi település elfoglalását jelentette az orosz védelmi minisztérium

A Harkiv megyei Hluskivka és a Szumi megyei Szidorivka elfoglalását jelentette vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

A moszkvai védelmi tárca hadijelentése szerint a "különleges hadművelet" övezetében 1105 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában. Az orosz hadsereg által megsemmisített harci eszközök és létesítmények között említettek katonai célokat szolgáló üzemanyag- és energiaipari létesítményeket, valamint közlekedési infrastruktúrát, amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetők 27 rakétáját, 3 Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát és 42 drónt is, valamint beszámoltak ukrán katonák és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire 145 körzetben mért csapásokról.

Ukrán részről megerősítették, hogy a Naftohaz állami gázipari vállalat Poltava megyében található létesítményei megrongálódtak orosz csapások következtében.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízott nagykövete felhívta a figyelmet arra, hogy míg a kijevi vezetés "kezében marad az áramellátás újraelosztásának lehetősége, addig az a katonai gyártó- és javítóüzemekbe fog irányulni", a lakosság pedig legfeljebb a maradékból részesülhet.

(MTI)