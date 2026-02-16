Háború, Gazdaság :: 2026. február 16. 08:21 ::

Rekordszintű volt Ukrajna tavalyi kereskedelmi hiánya

Ukrajna kereskedelmi mérlegében 44 milliárd dollár hiány keletkezett tavaly - áll a vámhivatal jelentésében. Tavaly a kereskedelmi forgalom 125,1 milliárd dollárt tett ki: Ukrajna importja 84,8 milliárd dollár, exportja 40,3 milliárd dollár volt.

Ukrajnába tavaly a legtöbbet Kína (19,2 milliárd dollár), Lengyelország (7,9 milliárd dollár) és Németország (6,6 milliárd dollár) szállított. Az ukrán áruk fő vásárlói ebben az időszakban Lengyelország (5 milliárd dollár), Törökország (2,7 milliárd dollár) és Németország (2,4 milliárd dollár) voltak.

Ukrajna kereskedelmi hiánya 2024-ben 29,1 milliárd dollár volt, amit akkor Danilo Hetmancev, a parlament pénzügyi bizottságának a vezetője rekordnak nevezett.

(MTI)