Háború :: 2026. február 24. 21:47 ::

Orosz EBESZ-képviselő: a Nyugat nem hagyott más választást Oroszországnak, csak "a különleges katonai művelet" megindítását

A Nyugat nem hagyott más választást Oroszországnak, csak "a különleges katonai művelet" megindítását, ami az egyetlen helyes döntés volt - jelentette ki kedden Dmitrij Poljanszkij, Oroszországnak az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ) delegált állandó képviselője.

"Nagyon nehéz döntés volt, de nem bántuk meg, mert ez volt az egyetlen helyes döntés, önök pedig a gondnokságuk alatt álló kijeviekkel nem hagytak nekünk más választást. Ez a mi döntésünk volt az életért, a jóért, az igazságosságért és az igazságért, amelytől annyira tartottak és minden erejükkel azon vannak, hogy megakadályozzák napvilágra jutását. Az igazságot a sokéves beavatkozásról a szomszédos állam ügyeibe, azon kísérletekről, hogy ellen-Oroszországgá tegyék, először probléma-, majd veszélyforrássá országunk számára. Az igazságot a korrupt rezsim romlottságáról és embergyűlölő természetéről, amelyet Ukrajnába telepítettek, és amelyet minden erővel megpróbálnak fenntartani, annak haláltusája és erkölcsi romlása ellenére. Az igazságot arról, hogy hogyan használták és használják továbbra is cinikusan Ukrajnát a saját geopolitikai érdekeik céljaira, anélkül, hogy megkérdeznék erről az ukránokat, akiket a saját büntetlenségétől elbizakodott és sikkasztással meggazdagodott egykori Krivij Rih-i humorista már régen megfosztott a szavazati joguktól az önök hallgatólagos beleegyezésével" - hangsúlyozta Poljanszkij a szervezet állandó tanácsának bécsi ülésén.

(MTI)