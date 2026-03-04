Háború :: 2026. március 4. 10:45 ::

Izraeli "védelmi" miniszter: minden új iráni vezetőt megölünk

Izrael "védelmi" minisztere, Jiszráel Kac azt mondta, hogy elfogadhatatlannak tartanak bármilyen új iráni vezetőt, akit az erről tanácskozó iszlám vallási vezetők tanácsa választ ki.

Kac szerdán úgy fogalmazott: bármelyik vezető, akit az "iráni terrorrezsim" nevez ki, hogy "folytassa Izrael megsemmisítésének tervét", "fenyegetést jelentsen az Egyesült Államokra, a szabad világra és a térség országaira, valamint elnyomja az iráni népet", "egyértelmű célpont lesz a likvidálásra".