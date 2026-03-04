Izrael "védelmi" minisztere, Jiszráel Kac azt mondta, hogy elfogadhatatlannak tartanak bármilyen új iráni vezetőt, akit az erről tanácskozó iszlám vallási vezetők tanácsa választ ki.
Kac szerdán úgy fogalmazott: bármelyik vezető, akit az "iráni terrorrezsim" nevez ki, hogy "folytassa Izrael megsemmisítésének tervét", "fenyegetést jelentsen az Egyesült Államokra, a szabad világra és a térség országaira, valamint elnyomja az iráni népet", "egyértelmű célpont lesz a likvidálásra".
(Reuters - Telex nyomán)