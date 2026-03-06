Háború :: 2026. március 6. 18:31 ::

"Irán előtt nagyszerű jövő áll" - Trump csak a feltétel nélküli megadást fogadná el tőlük

Donald Trump a Truth Socialon pénteken megjelent bejegyzésében kijelentette, hogy csak a feltétel nélküli megadást fogadja el Irántól, ha Teherán megállapodást akar.



Ők majd felvirágoztatják Iránt... valahogy úgy, mint a Gázai övezetet (illusztráció: Sarah Grillo/Axios, fotók: Joe Raedle, Kenny Holston/Pool/U.S. Navy/Getty Images)

Az amerikai elnök kifejtette, hogy az iráni rezsim fegyverletétele és az ország új vezetőinek kiválasztása után az Egyesült Államok és szövetségesei "Irán felvirágoztatásán dolgoznak majd".

"Mi, sok csodálatos és bátor szövetségesünkkel, partnerünkkel, azon dolgozunk majd fáradhatatlanul, hogy visszahozzuk Iránt a pusztulás széléről, hogy gazdaságilag nagyobbá, jobbá és erősebbé tegyük, mint valaha" - írta az amerikai elnök, azt hangoztatva, hogy "Irán előtt nagyszerű jövő áll".

(MTI nyomán)