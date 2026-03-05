Háború :: 2026. március 5. 20:56 ::

Trump azt hiszi, Irán Venezuela: részt akarna venni Hamenei utódjának kiválasztásában

Donald Trump amerikai elnök szerint részt kell vennie Irán legfőbb vezetőjének kiválasztásában, miután a jelenlegi vezető, Ali Hamenei amerikai-izraeli támadásban életét vesztette – írja a Sky News nyomán az Index.



Tüntetők Izrael isztambuli konzulátusa előtt vasárnap (fotó: Reuters)

Az iráni tisztviselők tegnapi nyilatkozataiból kitűnt, hogy "közel állnak" Hamenei utódjának kihirdetéséhez, és fia, Modzstaba az esélyesek között van.

Az iráni nyilatkozatokra reagálva Trump az amerikai Axiosnak azt mondta: időt pazarolnak. Hamenei fia jelentéktelen figura. Részt kell vennem a kinevezésben, ahogy Delcy [Rodriguez] esetében is tettem Venezuelában – utalt Nicolas Maduró venezuelai elnök elfogására, akit Delcy Rodriguez váltott.

Trump tegnap dicsérte az együttműködést Rodriguezzel, mondván, hogy a venezuelai "olaj kezd áramlani" az Egyesült Államokba.

Trump az Axiosnak azt is elmondta, nem fogad el egy olyan új iráni vezetőt, aki folytatná Hamenei politikáját, ami szerinte öt éven belül visszavezetné az Egyesült Államokat a háborúba.

"Hamenei fia számomra elfogadhatatlan. Olyasvalakit akarunk, aki harmóniát és békét hoz Iránba" – mondta Trump.