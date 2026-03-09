Háború :: 2026. március 9. 13:21 ::

Putyin elutasítja az erőszakos módszereket - legalábbis akkor, ha Iránról van szó

Gratulált Vlagyimir Putyin orosz elnök az Irán legfőbb vezetőjévé választott Modzstaba Hameneinek - közölte hétfőn a Kreml sajtószolgálata.

"Fogadja őszinte gratulációimat az Iráni Iszlám Köztársaság legfőbb vezetőjévé történt megválasztásához" - áll az orosz vezető gratuláló táviratában.

Vlagyimir Putyin szerint jelenleg, amikor Irán fegyveres agresszióval szembesül, az új legfőbb vezető tevékenysége ebben a magas tisztségben nagy bátorságot és önfeláldozást igényel. Leszögezte, hogy Moszkva támogatása és szolidaritása Teherán iránt változatlan, Oroszország Irán megbízható partnere volt és marad.

"Sok sikert kívánok az ön előtt álló nehéz feladatok megoldásában, valamint jó egészséget és lelkierőt" - tette hozzá az orosz elnök.

Putyin péntek este telefonon fejezte ki részvétét Maszúd Peszeskján iráni elnöknek az előző legfelsőbb vezető, Ali Hamenei, annak egyes családtagjai, valamint az ország katonai és politikai vezetőinek meggyilkolása és a számos civil áldozat miatt, akik az izraeli-amerikai fegyveres agresszió következtében veszítették életüket. Hangsúlyozta, hogy haladéktalanul véget kell vetni a harci cselekményeknek, el kell utasítani az erőszakos módszereket az Iránnal és az egész közel-keleti régióval kapcsolatos problémák megoldásában, és mielőbb vissza kell térni a politikai-diplomáciai rendezés útjára. Hozzátette, hogy folyamatos kapcsolatban áll a perzsa-öböli Arab Államok Együttműködési Tanácsa tagországainak vezetőivel.

Peszeskján köszönetet mondott Oroszországnak az iráni nép iránti szolidaritásáért, amely szülőföldje szuverenitását és függetlenségét védi, és részletesen tájékoztatta a kialakult helyzetről.

(MTI)