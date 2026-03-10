Háború :: 2026. március 10. 17:10 ::

Putyin: 15-17 százalékra csökkent a donyecki régió ukrán ellenőrzés alatt álló része

Fél év alatt 25-ről 15-17 százalékra csökkent a donyecki régió ukrán ellenőrzés alatt álló része - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor kedden a Kremlben fogadta Gyenyisz Pusilint, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjét.

"Még nemrég, alig fél évvel ezelőtt úgy számoltunk, hogy a kijevi hatóságok ellenőrzése alatt áll a Donyecki Népköztársaság területének körülbelül 25 százaléka - mondta.

"Azt jelentették nekem, hogy ez 15-17 százalék" - tette hozzá.

A folytatódó harcok ellenére összességében a régió elég gyors ütemben fejlődik - állapította meg Putyin. Pusilin beszámolt arról is, hogy a vízellátásban továbbra is súlyos gondok vannak, több mint 220 vészhelyzeti brigád dolgozik a vízveszteség csökkentésén. A lakosság áramellátását fokozatosan helyreállítják, egyebek között Kurahove és Avgyijivka városban, a kórházakat csúcstechnológiával szerelik fel, az Azovi-tenger körül pedig elkészült egy 800 kilométeres közúti körgyűrű - mondta.

A keddi orosz hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, és mintegy 1325 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereget kiszolgáló energetikai és közlekedési létesítményeket, valamint nagy hatótávolságú drónok felkészítésének és indításának helyszíneit, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, egy Szu-27-es repülőgépet, 13 páncélozott harcjárművet, egy amerikai M777-es 155 milliméteres vontatott tarackot, három irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 754 repülőgép típusú drónt.

A Pusilin a Vesztyi hírportálnak azt mondta, hogy Kosztyantinivka város déli részén harcok folynak, és az orosz hadsereg előtt megnyílt a lehetőség Szlovjanszk és Liman város átkarolására.

Az orosz statisztika szerint 671-re nőtt a háború kezdete óta lelőtt ukrán katonai repülőgépek számára.

A helyi hatóságok az oroszok által elfoglalt ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Kahovka belvárosában négy gépkocsit értek csapások, a polgármesteri hivatal szerint több ember életét vesztette vagy megsebesült. A zaporizzsjai régióban 11, a belgorodiban pedig egy civil megsérült az elmúlt nap folyamán.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete kedden a TASZSZ hírügynökséggel közölte, hogy Oroszországban az elmúlt hét folyamán harminc civil - köztük egy gyermek - életét vesztette, további 153 pedig megsebesült ukrán csapások következtében. A sebesült gyermekek számát kilencben nevezte meg.

A diplomata szerint a halálozások és a sebesülések 82 százalékát csapásmérő drónok okozták.

(MTI)