Kreml: az amerikai elnök nem veszítette el érdeklődését a rendezés iránt

Nyilatkozatai alapján Donald Trump amerikai elnök nem veszítette el érdeklődését az ukrajnai helyzet rendezése iránt - jelentette ki kérdésre válaszolva hétfőn újságíróknak Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

"Az, hogy Trump elnök az utóbbi napokban nyilatkozataiban szóba hozta Ukrajnát, épp az ellenkezőjét bizonyítja, vagyis, hogy nem veszítette el érdeklődését a konfliktus rendezése iránt" - vélekedett.

"Nyomatékosan azt ajánlja Zelenszkijnek, hogy kössön alkut. Ebből pedig az következik, hogy az ukrán fél a fő gátló tényező a tárgyalási folyamatban" - tette hozzá.

Ismét elmondta, hogy Oroszország nyitott az ukrajnai békefolyamat folytatására, és várja a következő háromoldalú tárgyalási fordulót, amelynek helyszínéről és időpontjáról azonban még nem döntöttek. Mint fogalmazott, az amerikai tárgyalók számára "objektív okok miatt" jelenleg mások a prioritások.

"A kijevi rezsim újabb abszurd lépésének" nevezte Peszkov az orosz paralimpikonok elleni ukrán szankciókat.

Az olajárak emelkedésére és az amerikai szankciók ideiglenes enyhítésére kitérve elmondta, hogy ezek a tényezők lehetővé teszik az orosz energetikai vállalatok számára, hogy további bevételekhez jussanak, ami a költségvetés bevételeinek növekedését is jelenti.

Az orosz elnök sajtótitkára kérdésre sem akarta kommentálni azt a médiában megjelent állítást, miszerint Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei egészségügyi beavatkozásra Moszkvába érkezett. Ugyanígy reagálás nélkül hagyta, hogy Zelenszkij a CNN-nek adott minapi interjújában kijelentette: Oroszország Gerany drónokat szállít Iránnak. Nem akart nyilatkozni arról sem, hogy a Mr. Senki Putyin ellen című dokumentumfilm Oscar-díjat kapott, csak annyit mondott róla, hogy nem látta.

(MTI nyomán)