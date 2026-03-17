Háború, Külföld :: 2026. március 17. 17:20 ::

Az Izrael érdekében indított háború miatt távozott az Egyesült Államok Nemzeti Terrorelhárítási Központjának vezetője

Lemondott Joseph Kent, az Egyesült Államok Nemzeti Terrorelhárítási Központjának vezetője, mert nem tudja támogatni az Irán elleni háborút – írja a Reuters.



Fotó: Elizabeth Frantz / Reuters

– Jó lelkiismerettel nem tudom támogatni az Irán elleni folyamatban lévő háborút. Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést nemzetünkre, és egyértelmű, hogy ezt a háborút Izrael és annak erős lobbija miatt indítottuk el, akárcsak korábban az iraki háborút – fogalmazott Joseph Kent a Donald Trump amerikai elnöknek címzett levelében, amelyet az X-en tett közzé.

Kent nyilvánosságra hozta az elnöknek címzett lemondó levelét is, amelyben azt írta, hogy miközben támogatja Donald Trump első elnöki időszakának külpolitikáját és értékválasztásait, közel-keleti háborúkat nem tud támogatni, amelyek nem szolgálják az amerikai emberek érdekét, és fontos erőforrásokat vonnak el az országtól.

Az elnöknek küldött levelében Joseph Kent személyes indítékkal is alátámasztotta lemondását, azt írta, hogy katonaként szolgáló feleségét egy Izrael által kreált háborúban veszítette el.





I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr March 17, 2026

Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok alapján az Egyesült Államok csak akkor indíthatna háborút, ha közvetlen fenyegetés éri.

A lemondott vezető közeli kapcsolatban áll Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgatóval, aki az iráni háború kezdete óta kerüli a nyilvánosságot. Gabbard nem adott ki nyilvános nyilatkozatot, és ebben a hónapban eddig csak az Iránnal folytatott konfliktus során elesett amerikai katonák ünnepélyes hazaszállításán jelent meg.

(24 - MTI nyomán)

Korábban írtuk: