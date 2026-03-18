Háború :: 2026. március 18. 12:30 ::

Orosz biztonsági vezető: egyetlen régió sincs biztonságban az ukrán drónprogram fejlődése miatt

Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkára, volt védelmi miniszter kedden egy Jekatyerinburgban tartott tisztviselői találkozón arról beszélt, hogy az ukrán dróngyártás ütemének és fejlődésének köszönhetően egyetlen orosz régió sincs biztonságban a támadásoktól.

Sojgu a rendezvényen a TASZSZ állami hírügynökség szerint elmondta azt is, hogy az Oroszország ellen elkövetett ukrán szabotázsok száma 2025-ben 40 százalékkal, 1830-ra nőtt.

A Reuters szerint Szergej Szobjanyin, Moszkva főpolgármestere hétfőn kijelentette, hogy a légvédelmi rendszereik elhárították az utóbbi egy év legnagyobb, a főváros ellen elkövetett ukrán támadását. Elmondása szerint a hétvégén 250 Moszkva felé tartó ukrán drónt lőttek le. Az orosz védelmi minisztérium keddi jelentése szerint egy nap alatt 421 ukrán drónt lőttek le Oroszország felett.

A keddi találkozón Sojgu arról is beszélt, hogy 56 ország hírszerző ügynökségeiből álló hálózat segíti Ukrajna oroszországi szabotázsakcióit. Nem nevezte meg, hogy melyik országok hírszerző ügynökségeire gondol.

