Háború :: 2026. március 19. 13:11 ::

Teherán intenzívebben támadta arab szomszédainak energetikai létesítményeit, miután Izrael megsemmisített egy gázmezőt

Irán a korábbi napokhoz képest intenzívebben támadta csütörtökön rakétákkal és drónokkal a Perzsa-öböl arab országainak energetikai létesítményeit: lángba borított katari LNG-létesítményeket és két kuvaiti olajfinomítót, megtorlásul arra az izraeli támadásra, amely Irán fő földgázmezőjét érte az előző nap.

Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai közölték, hogy iráni támadások hatására kigyulladt egy hajó az ország partjainál, és emiatt kénytelenek voltak leállítani a kitermelést a Báb nevű gázmezőn, valamint a habsani létesítmény működését. Katarban is megrongálódott egy hajó iráni dróntól, rakétatalálatoktól pedig kigyulladt a cseppfolyósított gázt előállító Ras Laffan telephely, de a tűzoltóknak már sikerült eloltaniuk a tüzet. A termelést már korábban leállították ott az iráni támadások hatására, de a legújabb rakétahullám további súlyos károkat okozott.

Irán az ellene február végén elindított izraeli-amerikai offenzíva kezdete óta több mint 20 hajót támadott meg a Perzsa-öbölben, amivel megbénította a Hormuzi-szoros hajóforgalmát. Irán váltig állítja, hogy a vízi út nyitva áll, csak nem az Egyesült Államok és szövetségesei számára, és bár néhány hajó áthaladt rajta, ez elenyésző az átlagos forgalomhoz képest.

Dróncsapás érte a kuwaiti Mina Al-Ahmadi finomítót is, ami szintén tüzet okozott, de senki nem sérült meg - jelentette az állami KUNA hírügynökség. A finomító a Közel-Kelet egyik legnagyobbja, napi 730 ezer hordó kőolaj-előállítási kapacitással. Röviddel ezután egy dróncsapás lángra lobbantotta a közeli Mina Abdullah finomítót is - közölték a hatóságok.

Szaúd-Arábia arról számolt be, hogy az éjszaka lelőtte az összes támadó iráni drónt, amely célba vette földgázlétesítményeit. Viszont csütörtökön becsapódott egy drón az ország SAMREF nevű finomítójába, amely a Vörös-tenger partján fekvő Jánbu kikötővárosban található.

Csütörtökön a Perzsa-öböl környékének számos területén megszólaltak a légoltalmi szirénák a várható iráni támadások miatt, de Izraelben is iráni támadásra figyelmezteték az embereket. Irán azt torolta meg intenzívebb csütörtöki támadásaival, hogy Izrael szerdán megtámadta a Perzsa-öbölben található Dél-Pars gázmezőt, amely Irán és Katar közös tulajdonában van, és amely a világon a legnagyobb.

A csütörtök reggeli tőzsdei kereskedésben a nemzetközi szabványnak számító Brent nyersolaj ára hordónként 110 dollár felett járt, ami több mint 50 százalékos emelkedést jelent az Irán elleni offenzíva kezdete óta.

Az offenzívában Iránban eddig több mint 1300 ember vesztette életét. Irán támogatására március elején belépett a háborúba a Hezbollah libanoni síita milícia is, amit Izrael kíméletlenül megtorol légitámadásokkal. Az izraeli támadások Libanonban több mint egymillió embert - a lakosság körülbelül 20 százalékát - kényszerítettek menekülésre a bejrúti kormány szerint, és 968 ember halálát okozták.

Izraelben 15 ember halálát okozta eddig iráni rakétatámadás, köztük újabban egy thaiföldi mezőgazdasági munkásét, akit szerda éjszaka repeszek találtak el. A Palesztin Vörös Félhold szerint szerda éjszaka Ciszjordániában is meghalt három ember egy iráni rakétatámadásban.

(MTI)