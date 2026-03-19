2026. március 19. 17:52

Naftohaz: Ukrajna bemutatta európai uniós partnereinek a Barátság helyreállítási tervét

Ukrajna bemutatta az Európai Unió szakértői munkacsoportjának az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték helyreállításának rendszerszintű tervét, és megállapodott a közös lépések irányairól - közölte Szerhij Koreckij, a Naftohaz ukrán állami gázvállalat igazgatótanácsának elnöke.

A tisztségviselő közlése szerint a kijevi találkozón részt vett Gediminas Navickas, az EU helyettes nagykövete. "Az Ukrtransznafta (az olajvezeték üzemeltetője) vezetésével közösen részletesen tájékoztattuk partnereinket az orosz támadás következményeiről, amelyet a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrája szenvedett el. Ismertettük a jelenlegi helyzetet, bemutattuk a rendszerszintű helyreállítási tervet, és megvitattuk a következő közös lépéseket" - írta Koreckij a Facebookon.

Hangsúlyozta, hogy a Naftohaz nagyra értékeli az EU javaslatát a Lviv megyei Brodiban lévő szivattyúállomás helyreállításához nyújtott pénzügyi és technikai segítségről. Hozzátette, hogy az uniós munkacsoport segíteni fog a Naftohaznak és leányvállalatának, az Ukrtransznaftának a vezeték helyreállításában "a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően, valamint a további terrorista támadások megelőzése érdekében". Nem fedte fel viszont azt, hogy a szakértői csoport tervezi-e a megrongált olajvezeték helyszíni megtekintését.

António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be a napokban, hogy intenzív tárgyalásokat indítottak az EU-tagállamokkal és Ukrajnával minden szinten a vezetékes olajszállítás helyreállításáról Magyarország és Szlovákia felé. Az EU technikai támogatást és finanszírozást ajánlott Ukrajnának a Barátság olajvezeték orosz támadás által okozott károsodásának helyreállítására, amelyet Ukrajna pozitívan értékelt, és elfogadott.

(MTI)