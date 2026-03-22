Háború :: 2026. március 22. 08:32 ::

Béke-Trump 48 órát adott Iránnak: ha addig nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, minden erőművüket leromboltatja

Donald Trump amerikai elnök szombat este az erőművei teljes elpusztításával fenyegette meg Iránt, ha nem nyitja meg 48 órán belül a Hormuzi-szorost.



A Trump a FIFA békedíjával 2025. december 5-én (fotó: Evan Vucci / AP)

Ha Irán nem nyitja meg teljesen a Hormuzi-szorost mostantól számítva 48 órán belül, akkor az Egyesült Államok figyelmeztetés nélkül földig rombolja a különböző erőműveit a legnagyobbal kezdve – írta Trump, alig egy nappal azután, hogy már az iráni háború végéről beszélt.

Az erőművek elpusztítása az iráni nép mindennapjaira is súlyos hatással lenne, ezt eddig próbáltak elkerülni az amerikaiak, amikor bombázták az országot – hívta fel a figyelmet a Reuters

Közben Irán Izraelt és Szaúd-Arábiát rakétázta. A Holt-tenger közelében fekvő Arad városában többen is életveszélyesen megsérültek, amikor lakóházakba csapódtak a bombák, ahogy több tucatnyi sérültet jelentettek Dimonából, ami alig 13 kilométernyire van egy nukleáris létesítménytől. A szaúdi főváros, Rijád irányába három rakétát lőttek ki az irániak, kettő lakatlan területen ért földet, a harmadikat pedig lelőtték – írta a BBC

