Háború :: 2026. március 22. 11:24 ::

Mindenki előtt nyitva áll a hormuzi szorus - kivéve az Irán ellenségeikhez kapcsolódó hajók előtt

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat - jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.

Ali Muszavi elmondta, hogy Teherán kész együttműködni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) a tengeri biztonság javítása és a Perzsa-öbölben tartózkodó tengerészek védelme érdekében, hozzátéve, hogy az "Irán ellenségeihez" nem kapcsolódó hajók átkelhetnek a szoroson, ha biztonsági intézkedéseiket Teheránnal egyeztetik.

"A diplomácia továbbra is Irán prioritása. Azonban az agresszió teljes beszüntetése, valamint a kölcsönös bizalom és biztonság még fontosabbak" - jelentette ki Muszavi. Hozzátette egyben: az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen indított támadások "állnak a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet hátterében".

Donald Trump amerikai elnök szombat este azzal fenyegetett, megtámadják Irán erőműveit, ha a Hormuzi-szoros 48 órán belül nem nyílik meg újra.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja alatt az iráni támadásokkal való fenyegetőzés a legtöbb hajót visszatartotta attól, hogy áthaladjon a szűk szoroson, amely a globális olaj- és cseppfolyósított földgáz-ellátás körülbelül egyötödének csatornája.

(MTI)