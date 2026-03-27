2026. március 27. 15:24

Több mint 370 ezer gyereknek kellett elmenekülnie az izraeli agresszió elől Libanonban

Már több mint 370 ezer gyereknek kellett elmenekülnie otthonából Libanonban az Izraelnek a Hezbollah síita szervezet ellen indított támadássorozata miatt - közölte pénteken az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) libanoni irodavezetője, hozzátéve, hogy a harcokban már több mint 120 gyerek meghalt, csaknem 400 pedig megsebesült.

Az ENSZ genfi székhelyére küldött videoüzenetében a jelenleg Bejrútban tartózkodó Marcoluigi Corsi elkeserítőnek nevezte a gyerekek mentális és érzelmi állapotát, kiemelve, hogy sokan közülük még mindig nem heverték ki a traumát, amelyet az országban 15 hónappal korábban dúló fegyveres konfliktus okozott.

"Most a bombázások és a kitelepítések könyörtelen körforgása közepette ismét erőszakkal kiragadták őket otthonaikból, ez pedig mélyíti a lelki sebeiket, súlyos félelmet kelt bennük és hosszútávú érzelmi károkat okoz"- mutatott rá.

Mint mondta, ezzel egy időben több mint 155 ezer iskoláskorú gyerek tanulmányai szakadtak félbe a harcok miatt, és körülbelül 435 állami iskolát alakították már át átmeneti szállássá.

Figyelmeztetett arra is, hogy a hirtelenjött, olykor egész közösségeket érintő kitelepítések szétszakítják a családokat.

"A gyerekek fizetik a legsúlyosabb árat a konfliktusért" - szögezte le.

Elmondta, az arab ország lakosságának mintegy 20 százaléka menekült el otthonából a harcok elől, ám hangsúlyozta azt is, hogy az országban gyakorlatilag "nem maradt biztonságos hely", beleértve a fővárost, Bejrútot is.

Hozzátette, hogy mostanáig több mint 167 ezer, otthonából menekülni kényszerülőhöz sikerült humanitárius csomagot eljuttatni, és felszólította a harcokban részt vevő feleket, sürgősen biztosítsák a belépést mindenhová, ahol rászorulók rekedtek.

Mindeközben az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) arra figyelmeztetett, hogy körülbelül 150 ezer ember maradt elvágva a külvilágtól, miután az izraeli hadsereg lerombolta a településeikhez vezető hidakat.

(MTI)