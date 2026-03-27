Perzsa külügy: Izrael szervezett terrorizmusa okozta hat iráni diplomata halálát Libanonban

Az iráni külügyminisztérium elítélte és a "szervezett terrorizmus példájának" minősítette pénteken, hogy az izraeli hadsereg támadásainak következtében hat diplomatája életét vesztette Libanonban.

Izrael "terrortámadásai, amelyek iráni diplomaták életét követelték, egyértelmű példái a szervezett terrorizmusnak, és nyilvánvaló támadások a nemzetközi jog alapelvei ellen" - hangsúlyozta közleményében a külügyminisztérium.

Teherán szerint hat iráni diplomata vesztette életét azóta, hogy kiéleződött a fegyveres konfliktus a teheráni vezetés támogatását élvező, libanoni síita milícia, a Hezbollah és Izrael között. Az iráni külügyminisztérium kijelentette, hogy "ezek a terrorcselekmények Izrael rosszindulatú természetét igazolják", és "nyilvánvalóan sértik a nemzetközi jogot", főként a diplomáciai mentesség és a fogadó ország szuverenitásának tiszteletben tartása tekintetében.

A tárca figyelmeztetett, hogy "minden jogi és nemzetközi eszközt" felhasznál a ügy kivizsgálására és a felelősök megbüntetésére.

Irán ENSZ-képviselete korábban már közölte, hogy az izraeli hadsereg megölt négy, Libanonban szolgálatot teljesítő iráni diplomatát a bejrúti Ramada szálloda elleni március 8-i légitámadás során.

(MTI)