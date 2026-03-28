Háború :: 2026. március 28. 11:17 ::

Utcai hajtóvadászattá vált a rendszeres kényszersorozás az EU-érett Ukrajnában

Ukrajnában a mindennapi élet részévé vált a félelem, de már nemcsak a rakétáktól, hanem a saját hatóságaiktól is tartanak a férfiak. A Területi Toborzóközpontok (TCK) munkatársai egyre drasztikusabb módszerekkel próbálják feltölteni a sereg megcsappant létszámát.

A közösségi médiát elárasztó felvételek tanúsága szerint - az ukránbarát széplelkek állításai ellenére - a kényszersorozás folyamatos: a toborzók fényes nappal, a járókelők szeme láttára hurcolnak el civileket. Alább néhány példa, melyet a Mandiner tett közzé.

Odesszai hajtóvadászat: egy férfi ruhájába kapaszkodva, a földön vonszolták végig a tisztviselők az áldozatukat.

Dnyiprói összecsapás: az alábbi videón négyen tuszkolnak be erőszakkal egy civilt egy kisbuszba, miközben a segítségére sietők tehetetlenül nézik végig az intézkedést.

Civil ellenállás: egy forgalmas útszakaszon már tettlegességig fajult a vita. A feszültség mértékét jelzi, hogy a járókelők már nyíltan a civileknek szurkolnak a hatósági emberekkel szembeni dulakodás során.