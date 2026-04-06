Volodimir Zelenszkij energetikai létesítményekre vonatkozó részleges tűzszünetet javasolt Oroszországnak hétfő esti videóüzenetében.
"Amennyiben Oroszország hajlandó felhagyni a támadásokkal energetikai létesítményeink ellen, úgy mi is készek vagyunk ugyanolyan módon válaszolni" - hangoztatta az ukrán vezető.
Zelenszkij szerint a javaslatot amerikai közvetítők útján eljuttatták Moszkvának.
Az ukrán elnök közölte, hogy előzetesen a hadsereg főparancsnokságával Oroszország területén lévő objektumok elleni további támadásokat beszélt meg.
