Háború, Külföld :: 2026. április 6. 22:40 ::

Zelenszkij energetikai létesítményekre vonatkozó részleges tűzszünetet javasol

Volodimir Zelenszkij energetikai létesítményekre vonatkozó részleges tűzszünetet javasolt Oroszországnak hétfő esti videóüzenetében.

"Amennyiben Oroszország hajlandó felhagyni a támadásokkal energetikai létesítményeink ellen, úgy mi is készek vagyunk ugyanolyan módon válaszolni" - hangoztatta az ukrán vezető.

Zelenszkij szerint a javaslatot amerikai közvetítők útján eljuttatták Moszkvának.

Az ukrán elnök közölte, hogy előzetesen a hadsereg főparancsnokságával Oroszország területén lévő objektumok elleni további támadásokat beszélt meg.

(MTI)