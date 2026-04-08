Háború :: 2026. április 8. 16:24 ::

Hegseth szerint Teherán "könyörgött" a tűzszünetért

Az amerikai haderő készen áll az Irán elleni támadások folytatására, amennyiben Teherán nem tartja magát a tűzszünet feltételeihez - közölte Dan Caine, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke szerdán.

A tábornok a Pentagon sajtótájékoztatóján reményét fejezte ki, hogy Irán elkötelezett a tartós béke mellett. "Az elmúlt 38 nap jelentős bevetési műveleteinek nyomán az egyesített haderő teljesítette az elnök által kitűzött katonai célokat, és üdvözöljük a tűzszünetet" - fogalmazott, ugyanakkor rámutatott, hogy a tűzszünet egy átmeneti szünetet takar, amelynek idején fennmarad a haderő készültsége, és amennyiben parancsot kap, "ugyanazzal a sebességgel és pontossággal" folytatja a bevetéseket, mint az elmúlt 38 napban, február 28-a óta tette.

Pete Hegseth hadügyminiszter a tájékoztatón azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok teljes katonai győzelmet aratott Irán felett, aminek nyomán Teherán "könyörgött" egy tűzszünetért.

Egyben méltatta Donald Trump elnök bátorságát, és eltökéltségét abban, hogy a katonai műveletre utasítást adott, amihez egyetlen korábbi elnöknek nem volt bátorsága.

A hadügyminiszter úgy értékelte, hogy a február 28-án indított katonai akció "történelmi és elsöprő győzelmet" hozott a harctéren, ami Irán haderejét évekre bevetésre képtelenné tette.

(MTI)