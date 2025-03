Publicisztika :: 2025. március 2. 23:42 ::

Eltart még egy darabig, de legalább vicces

Való igaz, nem nagyon lehet már újat mondani a folyamatos és roppant unalmas "nácizásról". Sokszor, sokan tesszük fel köreinkben a kérdést, "vajon meddig megy még ez?" Nem akarok elkeseríteni senkit, de, hogy a Tanú című filmet idézzem, "eltart még egy jó darabig". Abból a jelenetből idéztem, amikor Pelikán elvtársat sokadjára viszik vissza a börtönbe, és a szintén ott raboskodó római katolikus pap érdeklődik nála, odakint mi a helyzet, mikor lesz már ennek az egésznek vége?

Nem úgy tűnik, hogy mostanában vége lesz ennek. Nézzünk egy friss hírt.

Náci söpredék, áruló, Oroszországba menjél síelni – ezekkel a rigmusokkal fogadták a Foxnews szerint J.D. Vance alelnököt, aki síelni ment azok után, hogy a Fehér Házban Donald Trumppal karöltve helyretették Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnököt. Mitől lenne náci? És egy nácinak miért kellene Oroszországba menni sielni, talán az egy náci ország? Egyébként J.D. Vance felesége egy indiai származású nő, tudvalevő, hogy a náci vezetők között is annak idején az volt a szokás, hogy nem a fehér fajból választanak maguknak párt (irónia).



Éppen náci karlendítésre készül, színes bőrű feleségének pedig láthatóan tetszik (fotó: Saul Loeb/Getty Images)

Szóval én azt gondolom, ennek nem lesz egyhamar vége, ami nem túl jó hír, viszont mégis van pozitívuma, jókat tudunk nevetni, s igazság szerint tökéletesen parodizálható az egész. Amondó vagyok, a humor eszközével érdemes erre mindig reagálni. Azzal amúgy sem tudnak mit kezdeni.



Íme egy fotó a tüntetésről (fotó: YouTube)



Még egy adalék

Mit jelent ma, hogy "náci"? Ez csak egy lózung, egy sértés, valóságalapja zéró, tehát nagyjából olyan, mintha valakire azt mondanák, hogy barbár. De álljunk csak meg egy pillanatra, az ókorban a barbár még nem egészen ugyanazt jelentette, mint ma.

Eredetileg az ókori Görögországban jelölték barbarosz (βάρβαρος) kifejezéssel a nem görögöket. A szó feltehetőleg a "dadogó, érthetetlenül beszélő” kifejezésből ered, s aki nem volt hellén, azt barbárnak tekintették. Tehát a barbár lényegében azt jelentette, hogy nem görög, s nem értik a nyelvüket. De ott van a vandál kifejezés is, amelynek szintén ismerjük hétköznapi jelentését. Viszont a vandál eredetileg egy népcsoport volt. A vandálok keleti germánok voltak az 5. század folyamán, akik birtokba vették a Római Birodalom észak-afrikai területeit.

Mégis, a barbár és a vandál kifejezés is megmaradt a mai napig, de egészen mást értünk alatta. Elképzelhető, hogy így lesz a jövőben is a nácival is, de jobban belegondolva már most is ez van. Apropó, egy másik ókori népcsoport, a gepidák egész jól megúszták, róluk csak kerékpárt neveztek el...

Henney Viktor – Kuruc.info