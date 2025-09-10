Publicisztika, Anyaország :: 2025. szeptember 10. 11:48 ::

Szolnoki látlelet

Ironikus, hogy éppen pár nappal a Mi Hazánk szolnoki demonstrációja előtt látott napvilágot egy teljesen másféle, mégis ide kívánkozó történet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei vármegyeszékhelyről.

Szolnokon nemcsak a közbiztonság gyatra, de a város ikonikus épületei sincsenek túl jó helyzetben . Az 1927-28-ban épített Tisza Szálló túlélte ugyan a második világháborút, de ezt a fene nagy demokráciát már képtelen volt. Az egykori katonakórházként is funkcionáló szálloda később „illusztris vendégeknek” is szállást adott, majd a privatizáció idején elkezdődött a vesszőfutása.



Nincs jó bőrben a szebb napokat látott szálló. Ahogy az ország sem (fotók: Nagy Balázs / szoljon.hu)

A rendszerváltoztatás idején a „személyzet” egy része vette meg, a többfős vevőkör 2010-ben megvált tőle, ötszázmillió forintért értékesítették egy kínai gazdasági körnek, majd 2024 decemberében került rá lakat véglegesen. Végnapjaiban munkásszálló, majd hajléktalantanya lett, két éve a fürdőrészleg gyógyvíz minősítése is megszűnt, hiszen a kínaiak magasról tettek tulajdonuk sorsára.

Magyarországon a magyar értékek ugyebár „megbecsülésnek” örvendenek, így fordulhatott elő az, hogy a kínaiak jóval túlárazva akarták csak eladni az épületet a városnak, amely egyébként 2015 óta akarta megvásárolni a Tisza Szállót. 2025 tavaszán az OTP ingatlanértékesítő oldalán 995 millió forintért kínálták, elvileg több érdeklődő is van.

Manapság Szolnokon annyira jó a közbiztonság, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint fosztogatók is megjelent a Tisza Szállóban.

Egy 47 éves szolnoki erőforrás a fiával családi programként indult lopni a létesítménybe még augusztusban, el is tulajdonítottak egymillió forint értékben tizenhat darab korabeli fali lámpát, konyhai eszközöket. Egyébként azóta elfogták őket, több hasonló eset is fűződik pályafutásukhoz.

A szálloda agóniája igazából az ország, de minimum Szolnok látlelete is egyben, ezért is csodálkozom, hogy az eredeti hír a fideszes vármegyei portálon, a szoljon.hu-n jelent meg. Persze a város polgármestere baloldali, de ez nem akadályozta meg abban, hogy a kormánypárttal kórusban gyalázza a Mi Hazánk Mozgalmat, mert rendet akarnak a városban.

A láthatóan kapzsi kínai tulajdonosról a kormány gazdasági politikája, míg az erőforrások „munkájáról” a helyi vezetés juthat eszünkbe, mindamellett, hogy természetesen a cigánybűnözés is országos méretű. A pusztuló Tisza Szálló így kiváló szimbolikája Magyarországnak, hogyan herdáljuk el értékeinket, és hagyjuk azt pusztulatként az idegeneknek.

Ezzel együtt kijelenthetjük, hogy amilyen felújítás vár(na) a Tisza Szállodára „kicsiben”, az a fajta nagytakarítás vár az országra „nagyban”. Ennek akadálya pedig az a garnitúra, amely Szolnokot is szétbarmolta: a filoszemita, álnemzeti Fidesz cigánysimogatása, és a balliberális erők fontos ügyekben tanúsított csatlós viselkedése.

Jövőre mindkettőt elsöpörhetjük a szálló nevét viselő wishes messiás pártjával együtt.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info