Binjámin Netanjáhu kegyelemért folyamodott az izraeli államelnökhöz

Bibjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök kegyelmi kérvényt nyújtott be Jichák Herzog államfőnek. Videóüzenetében a „gázai mészáros” kijelenti, hogy az ellene sikkasztás bűncselekményének elkövetése miatt folyó jogi eljárás belülről szakítja szét, osztja meg a nagy lehetőségek előtt álló izraeli népet – írja a Jediot Aharonot.



Binjámin Netanjáhu a kegyelmi kérvénnyel (fotó: Flash 90)

Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök néhány órával ezelőtt elnöki kegyelmet kért Jichák Herzog államfőtől. A kérelmet a kormányfő védőügyvédje, Amit Hadad juttatta el az Elnöki Hivatal Jogi Osztályára. Az Államelnöki Hivatalban a hírrel kapcsolatban megjegyezték: ezúttal egy rendkívüli kegyelmi kérvényről van, amelynek messzemenő következményei lehetnek. Herzog elnök az összes szakmai vélemény kézhezvétele után azokat felelősségteljesen és komolyan megvizsgálja. A kegyelmi kérvény két dokumentumot tartalmaz: a miniszterelnök védőügyvédje által aláírt részletes levelet, illetve Netanjáhu által aláírt levelet. A rendkívüli kegyelmi kérvény fontossága és annak várható következményei miatt a dokumentumokat ezennel nyilvánosságra hozzuk.



Binjámin Netanjáhu és Jichák Herzog (fotó: Jonathan Zindel)

Donald Trump két héttel ezelőtt levelet intézett Jichák Herzog izraeli államelnöknek, amelyben kegyelmet kért tőle az izraeli kormányfő számára. A „gázai mészáros” az általa benyújtott kegyelmi kérvény nyilvánosságra hozatala előtt videóüzenetben fordult Izrael polgáraihoz, amelyben azt is mondta, hogy „az ellenem folyó jogi eljárás belülről szakít szét bennünket”.

A kegyelmi kérvénybejelentése előtt Netanjáhu videóüzenetet intézett Izrael polgáraihoz, amelyben többi között ez hangzott el:

Izrael Polgárai! Ügyemben a bírósági tárgyalás közel hat esztendeig elhúzódott, s előreláthatólag még több évig folytatódik. A bíróságnak olyan engem igazoló bizonyítékokat mutattunk be, amelyek teljesen megcáfolják az ügyészség ellenem felhozott állításait, ezért személyes érdekemben áll az eljárás befejezése, amíg teljes mértékben fel nem mentenek az összes vádpont alól. A biztonsági és politikai valóság, illetve a nemzeti érdek azonban mást kíván. Izrael állam óriási kihívások, de egyben hatalmas lehetőségek előtt áll. A fenyegetések elhárítása és a lehetőségek kiaknázása érdekében nemzeti egységre van szükségünk. A per folytatása belülről szakít szét bennünket, vitákat szít és növeli a megosztottságot. Biztos vagyok benne, hogy a per azonnali befejezése segít csökkenteni a megosztottságot, és egyben elősegíti a széles körű megbékélést, amire országunknak oly nagy szüksége van. Az ügyemben eljáró bírói testület döntését követően hetente háromszor kell tanúskodnom. Ez olyan lehetetlen követelés, amelyet Izraelben egyetlen más állampolgártól sem várnak el. Szemem előtt lebeg Trump elnöknek Herzog államfőhöz intézett többszöri felhívása is, amelyben az amerikai elnök a per azonnali befejezésére szólít fel annak érdekében, hogy együtt erőteljesebben előmozdíthassuk Izrael és az Egyesült Államok közös létfontosságú érdekeit, s megragadjuk a talán soha vissza nem térő lehetőséget. Kedves Izraeli Polgárok! Demokratikus választásokon engem többször is újraválasztottak, és kiérdemeltem a bizalmukat, hogy továbbra is Izrael miniszterelnökeként szolgálhassak. Mindenekelőtt azért, hogy megvalósítsam ezeket a történelmi célokat. Ezen okok miatt ügyvédeim ma kegyelmi kérelmet nyújtottak be az államelnökhöz. Arra számítok, hogy mindenki, aki az ország érdekeit tartja szem előtt, támogatni fogja ezt a lépést.

Hering J. – Kuruc.info