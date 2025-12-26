Publicisztika, Extra :: 2025. december 26. 15:17 ::

Fegyver nélkül

Lassan, de biztosan a 2025-ös év végéhez közeledünk, egy-két betervezett írásom mellett pedig még mindenképpen szeretnék megörökíteni pár egyéb témát is – nehogy végleg elvesszenek az éterben, melyeket idő hiányában eddig nem vetettem papírra. A sor persze kb. végtelen, de egy töltényt – hogy autentikusan fogalmazzak – mindenképpen megérnek ezek a kiherélt James Bond-plakátok, melyek megszületését az Amazonnak köszönhetjük.

Úgy látszik, hogy a vállalat nem csak A Gyűrűk Ura világa iránt érdeklődik néhol meglehetősen alternatív módon (ettől még nem mondom, hogy A hatalom gyűrűi előzménysorozat minden aspektusából rossz lenne), de fehér férfi kezében sem szeret fegyvert látni. Vagy legalábbis fegyvert látni biztosan nem.



Zéró tolerancia a lőfegyverek felé - még akciófilmek esetében is (fotó: SpyHards - a Spy Movie Podcast X-oldala)

Az Amazon Prime nemrég ugyanis úgy döntött , hogy felületén elérhetővé teszi az összes eddigi Bond-filmet, melyeket idevágó plakátokkal is meg kívánt ünnepelni.

Mint azt bizonyára mindenki tudja, a hosszú évtizedek óta futó franchise címszereplőjét több híres színész is eljátszotta, mint például Sean Connery, Roger Moore, vagy éppen Pierce Brosnan. Debütáláskor minden film saját plakátot (plakátokat) kapott, rajta a címszereplővel, és lévén egy akciódús kémsztori – gyakran fegyverrel kiegészítve.

Ahogy az látható, az Amazon ezektől a „csúnya fegyverektől” minden plakátot alaposan megtisztogatott, ami néhány helyzetben azt eredményezte, hogy lőfegyver tartása nélkül Bond keze számos plakáton meglehetősen életidegen testtartásban van.

A rajongói felháborodás persze nem maradt el, sokan woke-befolyást véltek felfedezni a háttérben, melynek hatására az Amazon részben meg is hátrált, több vitatott plakátot is visszavont a repertoárból. Ezeket a filmekből származó állóképekkel helyettesítették, de a fegyvermentességből nem engedtek: ezeken a képeken sincsenek lőfegyverek.

A James Bond-filmek világát a Dr. No című alkotás nyitotta még 1962-ben, az ebben szereplő, mindmáig élő, svájci származású Ursula Andress volt a világ első „Bond-lánya”. Amint az a mellékelt képen látható, erről a plakátról is „rejtélyesen eltűnt” a Sean Connery által szorongatott Walther PPK pisztoly.



Dr. Nem a Walther PPK-nak az Amazon poszterén (fotó: Amazon Prime/Shutterstock)

Fehér férfi kezébe tehát nem illendő fegyvert rakni, még akkor sem, ha a világ talán leghíresebb titkosügynökéről van szó.

Az Amazon 2021-ben vásárolta fel az MGM-et (Metro-Goldwyn-Mayer) 8,45 milliárd dollárért, így az Amazon is része lett a James Bond-filmek felett bábáskodó stúdiónak. A cég számára annyira fontos ez a franchise, hogy idén februárban további 1 milliárdot költött a „kreatív irányításért”, így a soron következő Bond-film szinte teljes mértékben az Amazon elképzelései szerint kerül majd a mozikba.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info