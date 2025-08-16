Friss hírek :: 2025. augusztus 16. 14:14 ::

Eloltották a tüzet Zugló és Rákospalota határán

Kigyulladt az aljnövényzet Zugló és Rákospalota határán, a tűzoltók a Szuglói körvasútsornál oltják a lángokat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton délben.



A tűz Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében keletkezett, ahol a száraz aljnövényzet gyulladt ki. A fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, amelyek gyorsan terjednek - írták.

Frissítés: Eloltották a tüzet

Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében, ahol kigyulladt a száraz aljnövényzet - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombaton.



(Képek: Máthé Zoltán/MTI)

Azt írták, hogy mintegy öt hektárt érintett a tűz. A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók két vízszállító jármű segítségével, hat vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

(MTI)