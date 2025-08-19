Friss hírek :: 2025. augusztus 19. 17:12 ::

2,5 milliárd Gmail-felhasználó adatait szerezték meg hackerek

Hozzáfért egy hackercsoport a Google adatbázisaihoz – erről elsőként a Forbes számolt be, ezt pedig maga a technológiai cég is megerősítette. Hogy a támadás pontosan kiket és hogyan érint, sokáig nem volt világos, a vállalat közlése szerint érzékeny felhasználói adatok nem jutottak a hackerek kezébe.

A PC World újabban úgy értesült , hogy mintegy 2,5 milliárd Gmail-felhasználó adataihoz fértek hozzá a ShinyHunters nevű csoport tagjai, köztük természetes személyek és cégek neveihez, jelszavakhoz azonban nem.

Az értintettek azonban a kiberbűnözők célkeresztjébe kerültek, és számíthatnak rá, hogy megpróbálnak hozzáférni fiókjaikhoz.

A Redditen már több felhasználó is említést tett esetekről, amelyeknek közük lehet az adatszivárgáshoz. Beszámolóik szerint magukat Google-alkalmazottaknak kiadó emberek keresték meg őket telefon vagy e-mailben, így megpróbálva bejutni fiókjaikba, majd kizárni őket onnan.

A felhasználóknak azt tanácsolják, használják a Google biztonsági szolgáltatásait, mint például a kétfaktoros hitelesítést, hogy biztonságban tudják fiókjaikat, emellett pedig legyenek mindig gyanakvók, ha a cég nevében keresik fel őket. Figyelmeztetnek rá, hogy a Google alkalmazottai sosem keresik telefonon vagy e-mailben a felhasználókat, és végképp nem kérik el a jelszavukat vagy próbálnak bármilyen változtatást eszközölni a fiókjaikban.

(24)