Friss hírek :: 2025. augusztus 29. 17:24 ::

Eloltották a tüzet Isaszegnél - egy présházat már nem tudtak megmenteni

Eloltották a tüzet Isaszegnél, ahol több hektáron lángolt az aljnövényzet, és a tűz ingatlanokat is veszélyeztetett - tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek délután MTI-vel.

Az Ivó köz és a Szőlő utca közelében mintegy három és fél hektáron volt tűz, amelyben égett egy lakóautó, egy negyven-ötven négyzetméteres, nyitott oldalú ingatlan és két kisebb faszerkezetű ház is. Egy négy négyzetméteres présház megsemmisült - közölték.

A fővárosi, a gödöllői és az aszódi hivatásos, valamint az isaszegi, a sülysápi és a gyömrői önkéntes tűzoltók a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A helyszínre érkeztek Börzsöny Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is.

Jelenleg az utómunkálatok zajlanak - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Korábban írtuk: Több hektáron lángol az aljnövényzet Isaszegnél

Több hektáron lángol az aljnövényzet Isaszegnél, a tűz ingatlanokat is veszélyeztet - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek délután a honlapján.

Azt írták: egy erdő aljnövényzete kapott lángra Isaszeg külterületén, az Ivó köz és a Szőlő köz közelében. Dombos, beláthatatlan területen, több hektáron ég a tűz, amely ingatlanokat is veszélyeztet.

A lángokat több tűzoltóegység oltja, a helyszínre érkezett a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

(MTI)