Friss hírek :: 2025. szeptember 27. 10:57 ::

Drogterjesztő "fiatalokat" vettek őrizetbe Zalában

Őrizetbe vettek a zalai rendőrök egy drogterjesztő hálózat felgöngyölítése során két kamaszt, akik több millió forint értékű kábítószert értékesítettek - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.

A zalaegerszegi rendőrök a DELTA Program keretében a nyár elején rendelték el azt a kábítószerrel kapcsolatos nyomozást, amelynek során a napokban, hajnalban csaptak le két zalai fiatalra. A 18 éves fiúk több mint egy éve marihuánát és amfetamint árultak, amit otthon tároltak és onnan értékesítették ismeretségi körükben.

Az egyenruhások a házkutatás során, alufóliába csomagolva 63 gramm droggyanús zöld növényi törmeléket találtak, amit lefoglaltak.

A nyomozók mind a két fiatalt előállították és kihallgatták kábítószer-kereskedelem bűntett miatt. Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

A rendőrök a vevőkört is azonosították, velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

A két kamasz által eddig értékesített, nagyjából 600 adag kábítószer feketepiaci értéke megközelítőleg hárommillió forint. A mostani akcióval a zalaegerszegi rendőrök további 60 adag kábítószer árusítását akadályozták meg.

(MTI)