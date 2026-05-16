Külföld :: 2026. május 16. 00:04 ::

Egy munkás meghalt, sokan megsérültek vegyianyag-szivárgás miatt egy németországi üzemben

Egy munkás meghalt, mintegy harmincan pedig megsérültek vegyianyag-szivárgás miatt a dél-németországi Nürnberg egyik üzemében.

A bajor Vöröskereszt szerint a sérültek közül tizenhét embert kezelésre és megfigyelésre kórházba szállítottak. A rendőrség szerint hat ember szenvedett légzőszervi sérüléseket.

Két ember a helyszínen eszméletét vesztette, egyikük később a kórházban meghalt - közölte a rendőrség.

Az épületet teljesen kiürítették. A hatóságok szerint a baleset a lakosságot nem veszélyezteti, a mérgező anyag az épületen belül maradt, és nem jutott ki a levegőbe.

A nürnbergi tűzoltóság szóvivője közölte, hogy az érintett cég mindennap dolgozik vegyi anyagokkal. Egyelőre nem tudni, pontosan milyen anyag szivárgott, és hogyan történt a baleset.

A tűzoltóságot röviddel dél előtt riasztották. A helyszínre nagyszámú hivatásos tűzoltó és önkéntes brigádok vonultak fel a környező városokból.

Összesen 65 tűzoltó, mintegy 50 mentős és rendőrök is dolgoztak a helyszínen. Az épületből mintegy hetven alkalmazottat menekítettek ki.

A nürnbergi bűnügyi rendőrség vizsgálatot indított, de a rendőrök egyelőre nem tudtak belépni az épületbe.

(MTI)