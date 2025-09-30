Friss hírek :: 2025. szeptember 30. 09:50 ::

Mínusz 1,8 Celsius-fok volt hajnalban Lénárddarócon

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon mínusz 1,8 Celsius-fok volt kedd hajnalban, "ez újabb szezonrekord" - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.

Megjegyezték, hétfő hajnalban is Lénárddarócon mérték a leghidegebbet, mínusz 0,4 Celsius-fokot.

A bejegyzéshez készített infografika szerint kedd hajnalban a második leghidegebb a Nógrád vármegyei Zabarban volt, itt mínusz 0,4 fokot regisztráltak. A hajnali hőmérséklet országos átlagban 2,3 fokkal volt alacsonyabb az ilyenkor szokásosnál.

(MTI)