A horvát szállító visszatartott 90 ezer tonna kőolajat a pozsonyi Slovnafttól

Visszatartott 90 ezer tonna kőolajat a pozsonyi Slovnaft olajfinomítótól a Janaf horvát szállító vállalat, arra hivatkozva, hogy ezt a mennyiséget műszaki okokból a vezetékben kell tartania, miután felhagyott az olajszállítással a szerbiai NIS számára, amelynek orosz tulajdonosára az amerikai kormányzat szankciókat vetett ki - közölte az MTI-vel a Mol felvidéki leányvállalatának szóvivője kedden.

"A Slovnaft levélben tájékoztatta a horvát szállítót, a Janafot a vonatkozó szerződés súlyos megsértéséről, a Szlovákiába irányuló szállítás visszatartására hivatkozva. Megítélésünk szerint ezzel a társaság nem tartotta be szállítási kötelezettségeit" - nyilatkozta Molnár Anton, a Slovnaft szóvivője.

A Slovnaft közlése szerint a visszatartott mennyiség úgynevezett Arab Light kőolaj, amelyet a finomító külföldi vásárlói igényeinek kielégítésére használ, annak következményeként, hogy az Európai Unió megtiltotta az orosz kőolajból származó termékek kivitelét. A pozsonyi finomító szerint a visszatartott kőolajmennyiség értéke mintegy 50 millió amerikai dollár, amelynek visszatartása komolyan veszélyeztetheti a közép-európai régió - nem orosz eredetű - üzemanyaggal történő ellátását.

Hozzátették: tekintettel a - cseh, osztrák és lengyel piacot is ellátó - finomító exportőr jellegére, éppen az októberi és novemberi hónapokra tervezték, hogy feldolgozásukban a nem orosz, hanem alternatív eredetű kőolaj aránya elérheti az ötven százalékot. Rámutattak: a kőolajmennyiséget a Janaf előzetes figyelmeztetés nélkül és az érvényes szerződés ellenére tartotta vissza.