Friss hírek :: 2025. október 31. 16:53 ::

Bombariadó miatt leállt a vasúti forgalom Szerbiában

Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában - közölte a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz pénteken.

A közlemény szerint névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen, ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a közlekedést az összes vasútvonalon.

A Srbijavoz mindent megtesz azért, hogy a belügyminisztériummal együttműködve megoldja a helyzetet - olvasható a közleményben.

Március 14-én is bombariadó miatt állt le a távolsági vasúti közlekedés az országban.

(MTI)