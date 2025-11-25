Friss hírek :: 2025. november 25. 08:10 ::

Több baleset is nehezíti a közlekedést az M5-M0 csomópontban

Több baleset is nehezíti a közlekedést az M5-M0 csomópontjában: egy kamion keresztbe fordult a Budapest felé vezető oldalról lehajtó ágon, majd a kialakult torlódásban több autó is egymásnak hajtott - közölte az Útinform kedden reggel.

Azt írták, hogy az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldaláról lehajtó ágon keresztbe fordult, "bebicskázott" egy kamion, a műszaki mentés idejére a forgalmat megállították.

A csomóponton Pest felé túlhaladva, a körforgalmakat használva lehet felhajtani az M1-es vagy az M3-as irányába.

Az útszűkület miatt torlódás alakult ki az M5-ös autópályán az M0-s csomópont előtt a Budapest felé vezető oldalon. Több személyautó ütközött össze, az egy sávra szűkült pályaszakaszon torlódásra kell számítani - tették hozzá.

(MTI)