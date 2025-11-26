Friss hírek :: 2025. november 26. 09:39 ::

Több baleset miatt jelentős torlódásra kell készülni az M0-s autóúton

Több baleset is történt az M0-s autóúton, ezért jelentős torlódásra kell készülni - közölte az Útinform szerda reggel.

Azt írták, hogy az autóút déli szektorában az M1-es autópálya irányába egy személyautó letért a pályáról és balesetet szenvedett Halásztelek térségében, ezért a 16-os kilométernél sávzárásra és 5 kilométert meghaladó szakaszos torlódásra kell számítani.

Az M1-es autópálya felé vezető oldalon az 5-ös főúti csomópontnál két személyautó ütközött össze, a 26-os kilométernél a sérült járművek a belső sávot foglalják el.

Továbbá szintén az M1-es autópálya felé a 48-as kilométernél megállt egy műszaki hibás kamion, ezért a külső sávot lezárták.

A közlés szerint távolabb, az M0-s keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Üllő térségében két kamion ütközött össze, ezért a 38-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta a 9 kilométert.

Közölték azt is, hogy az M0-s autóút déli szektorában az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, a 6-os főúti csomópontnál feltorlódtak a járművek a lehajtás során.

(MTI)